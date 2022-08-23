Лидер АдГ: партия проведет в Берлине митинг с требованием запустить «Северный поток — 2»

Оппозиционная правая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) планирует провести в Берлине 8 октября митинг с требованием запустить «Северный поток — 2». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на лидера партии Тино Крупалла.

Купалла заявил, что, согласно данным опросов, 40% населения Германии поддерживают идею запуска «Северного потока — 2», среди населения Восточной Германии этот показатель достигает 60%.

«Мы поддержим граждан и дадим им возможность высказаться. 8 октября мы планируем проведение большого митинга здесь, в столице, на котором четко заявим: «Северный поток — 2» вместо сборов на газ!» — заявил лидер АдГ.

Купалла также добавил, что правительство ФРГ так и не достигло соглашения о поставках сжиженного природного газа из Японии и Катара, несмотря на все предпринятые попытки.

Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что газопровод «Северный поток — 2» должен быть демонтирован.