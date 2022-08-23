Reuters: возможно сокращение добычи нефти ОПЕК+ из-за возвращения на рынок Ирана

Сокращение добычи нефти ОПЕК+, возможно, не будет неизбежным. Оно совпадет с возвращением Ирана на нефтяные рынки, если он заключит ядерную сделку с Западом. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на девять источников в ОПЕК.

Подробностей агентство пока не приводит.

Ранее глава подразделения по контролю за добычей нефти и газа Иранской национальной нефтяной компании Хормоз Галаванд заявил, что Иран решили увеличить добычу нефти. Целевой показатель страны — 4,038 млн баррелей в сутки. Увеличение должно произойти до конца года по иранскому календарю, то есть до 21 марта 2023 года. Он сослался на прошедшее совещание по поводу рассмотрения всех возможных условий в техническом и финансовом плане, которые необходимы для достижения поставленной цели.

В конце июля иранское новостное агентство Tasnim, ссылаясь на министра нефтяной промышленности исламской республики Джавада Оуджи сообщило, что Иран и Россия начнут совместные поставки газа в Оман и Пакистан. По словам Оуджи, данное решение стало результатом переговоров между российским «Газпромом» и Иранской национальной нефтяной компанией (ИННК), подписавших соответствующий меморандум 19 июля.