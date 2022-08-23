Ozon предупредил о техническом дефолте по облигациям на $750 млн

Маркетплейс Ozon допустили технический дефолт 24 августа 2022 года из-за невыплаты купона по облигациям на $750 млн с погашением в 2026 году. Об этом говорится в уведомлении ретейлера на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Если российской компании не удастся погасить платеж по купону до 8 сентября включительно, ретейлер будет обязан объявить о полноценном дефолте. В Ozon заявили, что в настоящее время уже начали переговоры о реструктуризации долга по обоюдному согласию. Компания надеется, что, если соглашение будет достигнуто, внести коррективы получится до конца финансового года.

Сложности с выплатами по облигациям связаны с международными санкциями — зарубежные банки вынуждены отказываться от проведения финансовых операций с российскими контрагентами. При этом вероятный технический дефолт Ozon не станет первым. В июне ретейлер уже допускал платежный технический дефолт из-за ограничений на перевод денег в адрес зарегистрированной на Кипре холдинговой компании Ozon Holdings PLC. Тогда компания договорилась с держателями об отсрочке выплат по купону на $750 млн до 30 августа 2022 года.

23 августа в Ozon опубликовали отчетность компании по итогам второго квартала. Маркетплейс увеличил оборот, включая услуги, на 92% год к году — до 170,6 млрд руб. После этого акции компании на Московской бирже выросли в стоимости более чем на 8% до 1525 руб. в ходе дневной сессии.