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Губернатор Калининградской области сообщил о проблемах с перевозкой грузов в регион

Алханов: текущих мощностей для перевозки грузов в Калининград не хватает, ждем паромов

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

Власти Калининградской области ждут выхода на линию новых паромов: существующих мощностей не хватает для перевозки грузов в регион. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов. По его словам, грузовики сейчас доставляют необходимые товары в регион в том числе накатным методом через паромные переправы. Об этом пишет «Прайм».

«Ее не хватает в части накатных грузов. Мы очень надеемся на то, что в сентябре в первой половине, у нас выйдет на линию новый паром «Генерал Черняховский», и он тоже разгрузит», — уточнил глава Калининградской области.

По словам Алиханова, сейчас власти области ведут активную работу с Минтрансом России.

«Очень просим их перебросить к нам еще один сухогруз, который тоже работает с автомобилями и перевозит накатные грузы для того, чтобы расширить возможности по накатной технике», — указал он.

9 августа Алиханов рассказал, что регион исчерпал лимиты на перевозку ряда товаров по железной дороге через Литву.

Ранее власти Калининграда обвинили Литву в имитации исполнения решения Еврокомиссии по транзиту.Сообщалось, что в Калининграде ожидают от Литвы конкретных документов, содержащих разъяснения по оплате транзита грузов через территорию страны, и ожидают возобновления транзита в нормальном режиме.

До этого коммерческий «Шауляй банк», через который шла оплата за транзит в Калининград, заявил, что с 1 сентября на фоне санкций Евросоюза против РФ прекратит все операции с российскими клиентами.

22 августа руководитель пресс-службы правительства Калининграда заявил, что власти области
нашли альтернативу обслуживающему транзит литовскому банку «Шауляй». Банк с 15 августа прекратил операции с Россией в рублях и собирается остановить расчеты во всех остальных валютах с 1 сентября.

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