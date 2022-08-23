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Акции Ozon взлетели более чем на 8% после публикации отчетности за второй квартал

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Depositphotos

Стоимость акций маркетплейса Ozon на Московской бирже увеличилась на 8,3% до 1525 руб. за ценную бумагу после публикации отчетности компании за второй квартал 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По итогам второго квартала компания увеличила оборот, включая услуги, на 92% год к году — до 170,6 млрд руб. За прошедшие месяцы произошел существенный рост количества заказов, а ретейлеру удалось оптимизировать операционные расходы. В Ozon ожидают, что по итогам 2022 года компания нарастит оборот не менее чем на 80%.

Рост стоимости на торгах Московской биржи сегодня также продемонстрировали ценные бумаги «Яндекса» и VK. По состоянию на 17:00 мск ценные бумаги первой увеличились в цене на 2,44% до 2057 руб., второй — на 3,75% до 437 руб.

Это произошло после того, как компании объявили об обменной сделке активами. VK приобретет у «Яндекса» платформы «Дзен» и «Новости», а IT-гигант получит контроль над сервисом по доставки еды Delivery Club. В результате Delivery Club и «Яндекс Еда» объединятся на одной платформе. Это позволит увеличить плотность заказов и уменьшить время доставки еды, а курьеры, в свою очередь, станут больше зарабатывать. Компании намерены завершить сделку до конца 2022 года — после одобрения со стороны Федеральной антимонопольной службы.

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