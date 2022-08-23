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США внесли в черный список 7 организаций Китая из-за угрозы национальной безопасности

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Reuters

Министерство торговли США внесло в черный список семь китайских организаций, создававших угрозу для национальной безопасности по версии правительства. Об этом сообщает ТАСС.

Сообщается, что в черном списке оказались шесть исследовательских институтов, занимавшихся в том числе исследованиям в авиакосмической отрасли, и одна компания. В Вашингтоне считают, что организации, о которых идет речь, приобретали либо пытались приобрести американские товары с целью поддержки усилий Китая по военной модернизации.

«Правительством США было установлено, что эти организации действуют против интересов национальной безопасности и внешней политики Соединенных Штатов», — говорится в заявлении министерства.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что компания Apple планирует начать производство новой линейки смартфонов iPhone 14 в Индии. Таким образом компания намерена сократить разрыв между производственными мощностями в Китае и Индии.

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