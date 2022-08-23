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В Запорожской области компании решили освободить от двойного налогообложения

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Depositphotos

Компании из ЛНР, ДНР, России и освобожденных территорий, которые работают в Запорожской области, могут быть освобождены от двойного налогообложения. Об этом РИА «Новости» заявил представитель руководства налоговой службы региона.

«Принято постановление об избежании двойного налогообложения, что позволяет исключить излишнюю уплату налогов при оказании услуг, выполнении работ и торговле товарами субъектами хозяйствования из других освобожденных регионов, из Донецкой и Луганской народных республик, а также компаниями из России», — отметил представитель налоговой.

По его словам, также есть соответствующая возможность по уменьшению налога с оборота на суммы НДС. Речь идет о тех средствах, которые были предъявлены поставщиками топлива из России, что помогло снизить цены на бензин и дизель на заправках.

В конце июля в российском министерстве финансов предложили законодательно закрепить обязательство для сотрудников российских компаний, которые работают удаленно из-за рубежа, платить налоги в России.

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