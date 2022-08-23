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Экономист Зварич предупредил россиян об ослаблении курса рубля к осени

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Maxim Shemetov/Reuters

Курс рубля к доллару ослабнет к концу осени 2022 года до 70 расчетных единиц и выше после прохождения экспортерами пика налоговых выплат. Такое мнение главного аналитика финансового супермаркета «Банки.ру» приводит агентство «Прайм».

На такую тенденцию повлияет ряд факторов, включая нарушение баланса спроса и предложения валюты на российском рынке в сентябре-ноябре. По словам Зварича, это произойдет из-за возможного увеличения спроса на доллары, евро, юани и другие валюты со стороны импортеров на фоне роста объемов поставок зарубежных товаров в страну.

Кроме того, будет снижаться и валютное предложение. Кризис в мировой экономике окажет негативное влияние на ценовую конъюнктуру товарных рынков, что приведет к снижению стоимости в основных товарных группах, заключил аналитик.

Центробанк России повысил курс доллара на вторник до 59,7419 рублей. Это на почти на 61 копейку больше, чем днем ранее. Официальный курс евро вырос на 14,1 копейки — до 59,5344 рублей.

В конце июня инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций» Александр Бахтин предположил, что курс доллара к концу 2022 года может закрепиться в коридоре 70-80 рублей. Этому будет способствовать ряд факторов, включая рост объемов импорта, отказ крупных компаний от выплаты дивидендов за 2021 год и перезапуск валютного правила с выкупом валюты и покупкой активов у «дружественных» или нейтральных стран.

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