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В Турции обвинили некоторые страны Запада в срыве «продуктовой сделки»

Глава Министерства иностранных дел Мевлют Чавушоглу обвинил некоторые страны на Западе, в частности, в НАТО в нежелании завершения конфликта на Украине. Об этом сообщает Haber Global.

Чавушоглу рассказал, что некоторые государства на Западе не хотели выхода российской сельхозпродукции на мировой рынок. Они пытались саботировать «продуктовую сделку».

«Среди стран Запада и НАТО есть страны, которые не хотят завершения (спецоперации)… Были и те, которые саботировали «продуктовую сделку» в плане выхода российской сельхозпродукции на рынки… Я не буду называть страны, их прекрасно знает генсек ООН», — цитирует министра Общественная служба новостей.

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