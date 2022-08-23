В Саудовской Аравии допустили возможное снижение добычи нефти ОПЕК+

Постоянные изменения цен и невысокая ликвидность на нефтяном рынке могут вынудить ОПЕК+ сократить добычу нефти. Об этом заявил министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, передает Bloomberg.

«ОПЕК+ имеет необходимые механизмы для того, чтобы справиться с текущими вызовами, «в том числе за счет сокращения добычи в любой момент и в различных формах, как это было продемонстрировано в 2020 и 2021 годах», — отметил бен Сальман.

По его словам, без должной ликвидности нефтяной рынок не может отражать физические реалии. Поэтому может возникнуть чувство ложной безопасности в тот момент, когда резервных мощностей почти нет, а риск перебоев в поставках остается.

Он добавил, что рынок фьючерсов и физический рынок отдаляются друг от друга все больше.

17 августа генеральный секретарь Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК), представитель Кувейта Хайсам аль-Гайс заявил, что Россия сыграла очень важную роль в поддержании стабильности на рынке нефти.