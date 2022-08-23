Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
VK объявил о выходе из совместного предприятия со Сбером 11:02
Глава МИД Турции Чавушоглу: в НАТО есть страны, не желающие решения кризиса... 11:01
Волочкова проиграла суд экс-солистке «Стрелок» Любомской 10:59
В Шотландии TotalEnergies запустила крупнейшую в стране морскую ветряную... 10:58
Звезда сериала «Баффи» рассказала о паузе в карьере после смерти... 10:55
Delfi: начался снос памятника Освободителям Риги 10:54
Социологи выяснили, как отказ от завтрака влияет на психику детей 10:52
Подозреваемый в убийстве 6-летней девочки в Пермском крае заявил о своей... 10:50
ICQ, «Госуслуги» и «ЛитРес» вошли в новый перечень российских приложений... 10:48
Дугин рассказал о последнем разговоре с дочерью Дарьей 10:48

«Яндекс» купил у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club

close
100%
Максим Блинов/РИА «Новости»

«Яндекс» купил у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club. Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше, сообщается в пресс-релизе «Яндекса».

Отмечается, что после закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс Еда» перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого плотность заказов станет выше, а курьеры смогут выполнять больше доставок. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится.

Кроме того, курьеры получат доступ к платформе «Яндекс Про», которая распределяет заказы и строит оптимальные маршруты. У ресторанов-партнеров Delivery Club появится возможность расширить зону доставки за счет интеграции с «Яндекс Доставкой».

«Яндекс» также сообщил, что в скором времени сменится главная страница. Компания откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. После закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID. Бывшая медийная главная страница «Яндекса» после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK, который получит права на технологии и товарные знаки «Дзена» и «Новостей».

Обязывающее соглашение, в рамках которого «Яндекс» покупает сервис Delivery Club, а VK — сервисы «Дзен» и «Новости», компании подписали 22 августа. Сделку планируют завершить в ближайшие месяцы после согласования с Федеральной антимонопольной службой.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть