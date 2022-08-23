«Яндекс» купил у VK сервис доставки еды и продуктов Delivery Club. Компания продолжит развивать бренд Delivery Club, приложение и сайт будут работать как раньше, сообщается в пресс-релизе «Яндекса».

Отмечается, что после закрытия сделки Delivery Club и «Яндекс Еда» перейдут на единую технологическую платформу. За счет этого плотность заказов станет выше, а курьеры смогут выполнять больше доставок. Пользователи, в свою очередь, будут получать заказы быстрее, а выбор ресторанов расширится.

Кроме того, курьеры получат доступ к платформе «Яндекс Про», которая распределяет заказы и строит оптимальные маршруты. У ресторанов-партнеров Delivery Club появится возможность расширить зону доставки за счет интеграции с «Яндекс Доставкой».

«Яндекс» также сообщил, что в скором времени сменится главная страница. Компания откажется от новостного агрегатора и будет развивать ya.ru в качестве своей новой главной страницы. После закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — ya.ru станет основной точкой входа в Поиск, Почту и другие сервисы компании, включая личный кабинет пользователя Яндекс ID. Бывшая медийная главная страница «Яндекса» после закрытия сделки станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK, который получит права на технологии и товарные знаки «Дзена» и «Новостей».

Обязывающее соглашение, в рамках которого «Яндекс» покупает сервис Delivery Club, а VK — сервисы «Дзен» и «Новости», компании подписали 22 августа. Сделку планируют завершить в ближайшие месяцы после согласования с Федеральной антимонопольной службой.