Глава крупнейшей киносети Васясин оценил спасение кинотеатров России в ₽10 млрд ежегодно

Для того, чтобы не обанкротиться и остаться на плаву, кинотеатрам необходимо от 6 до 10 млрд рублей ежегодно на фоне многочисленных антироссийских санкций. Об этом РБК заявил гендиректор объединенной киносети «Синема Парк» и «Формула кино» Алексей Васясин.

«По разным оценкам, 6–10 млрд на год. Если учитывать, что производственный цикл фильма составляет полтора года, чтобы продюсеры успели отснять и представить фильмы на выделенную им субсидию 14,5 млрд, то чуть больше», — отметил Васясин.

По его словам, сложившаяся ситуация стала куда сложнее, чем во время пандемии коронавируса. При этом тогда было понятно, что отснятые фильмы будут показаны, но только позже. Сейчас же непонятно, вернется ли в Россию голливудский контент.

Он добавил, что во время пандемии была поддержка в размере 4,2 млрд рублей. Сейчас же неясно – будет ли хоть что-нибудь. Однако российские кинотеатры уже заморозили выплаты западным студиям за те фильмы, которые вышли в прокат. Если на Западе могут в одностороннем порядке прекратить сотрудничество и не поставлять фильмы, то российская сторона прервет выплаты. Это ситуация продолжится до тех пор, пока не произойдет хоть какой-то продуктивный диалог.

Ранее во вторник Васясин рассказал РБК, что канадская компания IMAX запретила использовать одноименный формат для показа российских фильмов. Он пояснил, что оборудование для показа фильмов в формате IMAX принадлежит отечественным прокатчикам, однако на такой показ потребуется разрешение компании.