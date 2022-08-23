Сбербанк назвал удовлетворительным финсостояние авиакомпаний России в условиях санкций

Финансовое состояние авиакомпаний России, несмотря на санкции Запада, остается удовлетворительным. Об этом заявил заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов, передает «Интерфакс».

По его словам, увеличение количества перелетов в пределах России и развитие внутреннего туризма поспособствовали поддержанию авиакомпаний. Попов отметил, что в летний сезон заполняемость внутренних рейсов стремится к 100%.

Представитель Сбербанка уверен, что при грамотном управлении финансами авиакомпании смогут вернуть долги.

В частности, Попов рассказал, что авиакомпания «ЮТэйр» (MOEX: UTAR) не просила Сбербанк о пересмотре условий кредитов, график погашения соблюдается. Несмотря на введенные в отношении компании санкции, она выкупила все самолеты и большую часть вертолетного парка у «Сбер Лизинга», добавил зампредседателя.

Ранее сообщалось, что Сбер и Шереметьево дополнили AR-навигацией мобильное приложение аэропорта.