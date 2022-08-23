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«Известия»: у россиян возникли проблемы при оплате бессрочными картами Visa и Mastercard

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Martin Meissner/AP

У россиян возникли трудности при оплате международными картами Visa и Mastercard с истекшим сроком действия, для которых банки продлевали срок. Об этом сообщает газета «Известия».

Отмечается, что ряд онлайн-магазинов перестали проводить операции по бессрочным картам: клиентам при попытки совершить платеж приходят уведомления об истекшем сроке годности. Также в некоторых случаях не получается привязать такую карту к приложениям вызова такси, например, «Яндекс Go». В банках рассказали, что такие трудности возникают в единичных случаях и решаются в индивидуальном порядке.

Наличие проблемы признали в Центральном банке России, в Национальной системе платежных карт и других крупных банках.

Эксперты считают, что сбои могут быть связаны с отсутствием необходимых настроек, позволяющих пропускать оплату через просроченные карты Visa и Masterсard.

Международные системы объявили об уходе из России в начале марта. После этого карты Visa и MasterCard, выпущенные российскими банками, перестали работать за пределами страны, а карты, эмитированные зарубежными банками, теперь не работают в России.

Ранее издание РБК сообщало, что спрос на карты банков СНГ резко вырос среди россиян после ухода Visa и Mastercard.

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