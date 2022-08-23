Площадь незасеянных полей в США выросла в три раза на фоне природных катаклизмов

Почти 6,4 млн акров (около 2,6 млн га) сельскохозяйственных земель в США не было засеяно из-за наводнений и засухи, сообщает Bloomberg со ссылкой на августовский отчет американского Министерства сельского хозяйства.

В публикации говорится о том, что общая площадь, оставшаяся незасеянной, увеличилась более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.

Данные Минсельхоза появились тогда, когда властям предстоит понять, смогут ли США произвести достаточно кукурузы и соевых бобов, чтобы восстановить поставки, сократившиеся на фоне природных катаклизмов и ситуации на Украине.

«Цены на урожай резко выросли, поскольку война делает продовольствие, выращенное за пределами Украины, жизненно важным для сдерживания самой большой продовольственной инфляции за последние четыре десятилетия», — отметили в Bloomberg.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что стоимость соя-бобов и кукурузы приблизилась к рекордному максимуму в связи с ситуацией вокруг Украины, плохих урожаев в Южной Америке и неблагоприятных погодных условий в США.