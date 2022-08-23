Новости Спорт Статьи
Политика
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
Семья и Дети #Операция на Украине
Новости Спорт Статьи #Операция на Украине
Политика
Бизнес
Общество
Армия
Мнения
Культура
Наука
Семья и дети
Технологии
Авто
Стиль
Фото
Инфографика
Эксклюзивы
Тесты
Редакция
Цивилизация
ДНР ведет переговоры о признании с рядом стран 08:00
Bosch прокомментировал информацию о продаже своих заводов в России 07:56
Гендиректор «Аэронекст» Бабинцев заявил о росте рынка дронов в РФ... 07:52
Экс-игрок «Спартака» Ловчев заявил, что Федун и Зарема Салихова позорили... 07:49
Врач объяснила, почему при ходьбе и беге колет в боку 07:46
Минздрав захотел увеличить взносы регионов за ОМС для неработающих... 07:43
Продюсер Лободы оценила выступление Максима Галкина в Варшаве 07:40
На Украине собираются воровать российский газ и перепродавать его в Европу 07:38
Врач назвала лучшие перекусы во время перелета 07:35
Критик Григорьев оценил актерские способности звезды «Сватов» Кошмал 07:34

Площадь незасеянных полей в США выросла в три раза на фоне природных катаклизмов

close
100%
picsora.com

Почти 6,4 млн акров (около 2,6 млн га) сельскохозяйственных земель в США не было засеяно из-за наводнений и засухи, сообщает Bloomberg со ссылкой на августовский отчет американского Министерства сельского хозяйства.

В публикации говорится о том, что общая площадь, оставшаяся незасеянной, увеличилась более чем в три раза по сравнению с прошлым годом.

Данные Минсельхоза появились тогда, когда властям предстоит понять, смогут ли США произвести достаточно кукурузы и соевых бобов, чтобы восстановить поставки, сократившиеся на фоне природных катаклизмов и ситуации на Украине.

«Цены на урожай резко выросли, поскольку война делает продовольствие, выращенное за пределами Украины, жизненно важным для сдерживания самой большой продовольственной инфляции за последние четыре десятилетия», — отметили в Bloomberg.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что стоимость соя-бобов и кукурузы приблизилась к рекордному максимуму в связи с ситуацией вокруг Украины, плохих урожаев в Южной Америке и неблагоприятных погодных условий в США.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2022) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть