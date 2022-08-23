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Аналитик Жильников предупредил об ослаблении рубля до 70 осенью из-за бюджетного правила

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Depositphotos

Новое модифицированное бюджетное правило может привести к ослаблению рубля до 65 к началу осени и впоследствии до 70 рублей в течение осеннего сезона. Об этом «Прайму» заявил главный аналитик ПСБ Егор Жильников.

«Старт модифицированного бюджетного правила, снижение цен на нефть, а также восстановление импорта в РФ могут позволить вытолкнуть доллар в более благоприятные для бюджета РФ значения. Вначале будет достигнута отметка 65 рублей, а затем, в течение осеннего сезона, вполне реален выход выше 70 рублей», — отметил Жильников.

По его словам, сейчас на рынке рубль может укрепиться из-за активизации экспортеров, которые могут расширить навес предложения долларов, направляя свыше $300 млн ежедневно, вплоть до окончания налоговых выплат.

Он добавил, что в ближайшее время справедливый курс доллара будет на уровне 58 рублей. Однако осенью ситуация все равно изменится в сторону ослабления рубля.

22 августа «Ведомости» писали, что Минфин захотел заменить доллары и евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ) юанями, начав их закупку в рамках бюджетного правила. Валютные интервенции могут быть возобновлены уже с сентября этого года.

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