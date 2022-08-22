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«Известия»: в запрете на въезд фур из ЕС появятся исключения

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Виктор Толочко/РИА «Новости»

Минсельхоз и Минпромторг готовят ряд исключений для запрета на движение по России европейских фур с товарами, который должен вступить в силу 1 октября. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в правительстве.

По данным издания, производители и продавцы направили обращения в Минсельхоз и вице-премьеру Андрею Белоусову, в которых попросили внести в список исключений молочную продукцию, другие пищевые ингредиенты, а также клеи и краски для упаковки, а также оборудование для производства.

В Минпромторге рассказали, что внесли в перечень медицинскую и фармацевтическую продукцию, «скоропортящиеся, а также требующие особых условий хранения грузы».

17 августа эстонские власти приостановили на 2,5-3 месяца пропуск фур на контрольно-пропускном пункте в граничащей с Россией Нарве в рамках проекта реконструкции транзитных дорог TEN-T и улицы Тулевику. Из Нарвы крупногабаритный транспорт будут перенаправлять в Лухамаа и Койдула.

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