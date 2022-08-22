Бундесбанк оценил состояние экономики Германии

Рецессия в Германии, крупнейшей экономики еврозоны, становится все более вероятной, а безудержная инфляция может превысить 10% уже этой осенью. Об этом сообщается в ежемесячном отчете Бундесбанка.

Германия, чья тяжелая промышленность сильно зависит от российского газа, является одной из самых уязвимых стран к прекращению поставок энергоносителей и росту цен на топливо.

«Снижение объема производства в зимние месяцы стало гораздо более вероятным. Высокая степень неопределенности в отношении поставок газа этой зимой и резкий рост цен, вероятно, сильно ударят по домохозяйствам и компаниям», — заявляет центральный банк европейской страны.

Абсолютное большинство экономистов считают рецессию в Германии неизбежной на фоне сокращения Россией экспорта газа в ответ на западные санкции. Особенно сильно страдают энергоемкие отрасли, включающие производство металлов и удобрений, приводит текст документа ФАН.

Растущие затраты на энергоносители лишь продолжат подталкивать инфляцию к более высокому уровню. Ожидается, что рост цен в Германии может достичь 10% осенью 2022 года.