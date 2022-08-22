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Bloomberg узнал, что Европа резко нарастила поставки нефти из России

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Поставки сырой нефти из России выросли на прошлой неделе до 3,41 млн баррелей в день в период до 19 августа, восстановив почти весь предыдущий спад. Об этом пишет Bloomberg.

«Морской экспорт европейским покупателям вырос до самого высокого уровня с апреля, поскольку некоторые нефтеперерабатывающие заводы продолжают перерабатывать баррели даже после вторжения Москвы в Украину», — отмечается в статье агентства.

По данным Bloomberg, весь рост пришелся на Европу, при этом поставки клиентам в Средиземноморье, Северной Европе и Черноморском регионе увеличились. Экспорт в страны Средиземноморья вырос на 140 000 баррелей в день, что стало самым большим скачком. Запрет Европейского союза на морской импорт российской нефти должен вступить в силу в декабре.

Как ранее сообщала «Газета.Ru» , Евросоюз не стал вводить полное нефтяное эмбарго против России, сделав исключение для транзита по трубопроводу «Дружба». Потери России могут составить до $22 млрд в год, подсчитал Bloomberg. Однако удорожание марки Urals и повышенный спрос со стороны Китая и Индии и других азиатских стран позволят России к декабрю 2022 года выйти в ноль, уверены российские экономисты. Европе придется искать новых поставщиков — из-за этого летом нефть может подорожать до $150 за баррель.

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