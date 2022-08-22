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Трюдо заявил, что Европа ближайшие пару лет будет зависеть от газа и нефти из РФ

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Benoit Tessier/Reuters

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что зависимость Европы от российских энергоресурсов продлится еще один или два года. Об этом он сообщил на пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем в Монреале, передает ТАСС.

«Европа и Германия в ближайшие год или два будут по-прежнему зависеть от импорта российских нефти и газа», — сказал он.

Ранее министр экономики ФРГ Роберт Хабек заявил, что Германия должна изменить бизнес-модель, согласно которой страна опиралась на дешевый газ из России. По его словам, перестройка требует введения различного рода мер, в частности, сбора за электроэнергию с потребителей.

До этого министр экономики ФРГ Роберт Хабек выразил надежду, что поставки газа из России в Германию не прекратятся полностью. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

На случай прекращения поставок газа из РФ немецкое правительство создает дополнительные возможности по альтернативным закупкам, в частности, направленные на развитие инфраструктуры сжиженного газа, отметил вице-канцлер.

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