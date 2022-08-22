Сенатор Клишас: есть основания для жестких действий в отношении Литвы из-за блокады Калининграда

Против Литвы необходимо вводить жесткие действия из-за блокады Калининграда. Об этом в своем телеграм-канале сообщил сенатор Андрей Клишас.

«Есть основания для жестких действий в отношении Литвы, терроризирующей Калининград», — отметил сенатор.

Ранее Клишас уже анонсировал жесткие действия в отношении Литвы.

«Попытка установления фактической блокады Калининградской области со стороны Литвы является нарушением суверенитета России над данным регионом и может являться основанием для очень жестких и абсолютно законных действий со стороны России», — писал он в своем телеграм-канале.

Ранее «Литовские железные дороги» уведомили Калининград о прекращении с 18 июня транзита ряда товаров, попавших под санкции Евросоюза. По предварительным оценкам, под запрет к перевозке попали 40-50% номенклатуры грузов, которые перевозились между Калининградом и другими регионами.

В Калининградской области в свою очередь сообщили, что товары, попавшие под запрет транзита через Литву, будут доставлять в регион морем.