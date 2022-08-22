РИА «Новости»: конкретики по поводу продажи Reebok в России нет

Турецкий холдинг FLO Retailing только ведет переговоры о возможности продажи спортивных бренда американской компании Reebok в России, конкретики пока нет, рассказал РИА «Новости» источник в холдинге.

В понедельник СМИ сообщили, что розничные и интернет-магазины Reebok приостановили свою работу в России. Компания «Фло Обувь Ру» получила право осуществлять продажу товаров под этим брендом в стране. Это следует из письма, разосланного клиентам сети ранее в понедельник. В колл-центре Reebok РИА «Новости» подтвердили подлинность письма.

Ранее СМИ сообщили, что Reebok возвращается в Россию. По данным Telegram-канала, участникам программы лояльности Reebok пришли письма с запросом на передачу данных турецкому холдингу FLO Retailing. Сообщается также, что в мае 2022 года холдинг выкупил подразделение Reebok в России.

В марте 2022 года магазины Reebok приостановили свою работу на территории России.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что в Москве вновь открылись магазины Crocs.