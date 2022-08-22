Эстония выступила за расширение санкций против России

Эстония готова подготовить предложения для Евросоюза о восьмом пакете санкций в отношении России. Об этом сообщил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, передает портал национального телерадиовещания ERR.

«Семи пакетов было недостаточно, чтобы оказать давление на [президента России Владимира] Путина. <...> Необходимо комплексное эмбарго на поставки российских энергоносителей и импорт некоторых других групп товаров», — отметил Рейнсалу.

Согласно предложениям Эстонии, нужно ввести полный запрет на импорт нефти и газа в Евросоюз. Кроме того, Рейнсалу выступил за расширение санкционных списков россиян, окончательное отключение банков от международной системы расчетов SWIFT и запрет на въезд в государства сообщества российским гражданам.

Как ранее сообщала «Газета.Ru», с 18 августа Эстония ввела визовые ограничения для россиян. Теперь граждане России, получившие шенгенскую визу в республике, не смогут попасть на территорию страны.

Ограничения также затронут выдачу эстонских виз россиянам — теперь получить разрешение на въезд можно будет лишь для посещения близкого родственника, у которого есть гражданство или долгосрочный вид на жительство.