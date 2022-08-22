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Citi сообщил, что к январю инфляция в Великобритании достигнет 18,6%

FT: к январю 2023 года инфляция в Великобритании достигнет 18,6%

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Hannah McKay/Reuters

К январю 2023 года уровень инфляции в Великобритании повысится до 18,6% из-за продолжающегося роста цен на газ, что станет рекордным показателем за последние полвека. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на отчет инвестиционного банка Citi.

«Теперь мы ожидаем, что индекс потребительских цен достигнет пика на уровне более 18% в январе», — заявил главный экономист Citi в Великобритании Бенджамин Набарро.

Этот показатель будет выше, чем пик инфляции после второго нефтяного кризиса ОПЕК в 1979 году, когда индекс потребительских цен в стране достиг 17,8%. Отмечается, что розничные цены на электроэнергию увеличатся более чем в 2,5 раза — до £4567 в январе и почти втрое — до £5816 в апреле. Для сравнения, в этом году средние траты домохозяйств на электроэнергию в Великобритании составляет £1971 в год.

22 августа Daily Mail сообщила, что британцы оказались в шоке от роста цен на коммунальные услуги при условии уменьшения поставок газа из России. При таком сценарии счета за электроэнергию в стране вырастут до £6 тыс. в год.

Читатели газеты посчитали, что такая цифра является настоящим шоком и форменным безумием. Для большей части граждан подобная стоимость электроэнергии может быть сопоставима с пятой частью зарплаты, а для тех, кто получает государственную пенсию, составит две трети дохода.

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