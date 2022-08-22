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Курс евро упал к доллару ниже $1 впервые с июля

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Depositphotos

Пара доллар-евро в моменте упала до показателя 0,9995. Об этом свидетельствуют данные на площадке Investing.com.

Курс евро к доллару опустился ниже $1 впервые с июля. К 11.09 мск евро опустился до показателя 0,9995 к доллару. К 12.05 мск этот показатель находится на уровне 1,0011.

При этом на Мосбирже доллар растет до 59,86 рублей, прибавив 1,29%, а евро поднялось на 0,22%, до 59,73 рублей. К 12.06 мск доллар был на уровне 59,95 рублей, а евро торгуется по 59,82 рублей.

16 августа курсы доллара и евро снова пошли вверх. Однако опрошенные «Газетой.Ru» эксперты призвали не торопиться с ее приобретением. Гражданам стоит учитывать, что хранение может стоить дорого из-за комиссий за обслуживание валютных вкладов, которые ввели многие банки. Поэтому финансисты советуют приобретать доллары и евро в наличной форме или рассмотреть альтернативу – юань. Или вообще отказаться от покупки американской и европейской валюты.

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