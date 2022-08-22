Патрушев назвал причину резкого роста цен на продовольствие и энергоносители в мире

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил в ходе консультаций по видеосвязи с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, что работающий в США и Европе «печатный станок» является главной причиной мирового роста цен на продовольствие и энергоносители. Об этом сообщает ТАСС.

«Основной причиной скачка цен на продовольствие и энергоносители является работающий в США и Европе печатный станок. За время пандемии произошла крупнейшая за 40 лет эмиссия денежных средств», — сказал он.

Патрушев уточнил, что США напечатали за это время $5,9 трлн, а Европа — €2,9 трлн.

По его словам, представители Запада таким образом обрекают развивающиеся страны на инфляцию.

Ранее Bloomberg писал, что рост энерготарифов и цен на продовольственные товары заставил европейцев забыть о ситуации на Украине и сосредоточиться на собственных проблемах. Согласно опросу, на который ссылается агентство, более 40% жителей Европы полагают, что их правительства уделяют слишком много внимания теме поддержки Киева. При этом цена на газ на бирже ICE уже превысила $2 600, а газовые счета домохозяйств в Германии выросли в шесть раз.