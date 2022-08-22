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Минфин решил закупать юани в рамках бюджетного правила вместо доллара и евро

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Depositphotos

Минфин захотел заменить доллары и евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ) юанями, начав их закупку в рамках бюджетного правила. Об этом пишут «Ведомости».

В издании указали, что Минфин решил вынести вопрос о приобретении юаней на уровень президента. Если же положительное решение будет принято, то ведомство начнет закупку валюты по усовершенствованному бюджетному правилу, то есть еще до принятия закона.

В публикации добавили, что юани будут закупаться на сверхдоходы от нефти и газа. При этом в качестве альтернативы также рассматривались индийские рупии, турецкие лиры и другие валюты дружественных стран. Однако они оказались менее востребованы на рынке в России.

Согласно параметрам новых закупок, цена отсечения находится на уровне $60 за баррель нефти, а объемы добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.

12 августа в докладе Центробанка сообщалось, что Минфин прорабатывает возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) при помощи валют дружественных стран.

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