Минфин решил закупать юани в рамках бюджетного правила вместо доллара и евро

Минфин захотел заменить доллары и евро в Фонде национального благосостояния (ФНБ) юанями, начав их закупку в рамках бюджетного правила. Об этом пишут «Ведомости».

В издании указали, что Минфин решил вынести вопрос о приобретении юаней на уровень президента. Если же положительное решение будет принято, то ведомство начнет закупку валюты по усовершенствованному бюджетному правилу, то есть еще до принятия закона.

В публикации добавили, что юани будут закупаться на сверхдоходы от нефти и газа. При этом в качестве альтернативы также рассматривались индийские рупии, турецкие лиры и другие валюты дружественных стран. Однако они оказались менее востребованы на рынке в России.

Согласно параметрам новых закупок, цена отсечения находится на уровне $60 за баррель нефти, а объемы добычи на уровне 9,5 млн баррелей в сутки.

12 августа в докладе Центробанка сообщалось, что Минфин прорабатывает возможность пополнения Фонда национального благосостояния (ФНБ) при помощи валют дружественных стран.