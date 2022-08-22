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Цены на газ в Европе превысили $2800 за 1 тыс. куб. впервые с марта

Цены газа в Европе превысили $2800 за 1 тыс. куб. впервые с марта

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Bernadett Szabo/Reuters

Цены на газ в Европе превысили $2800 за одну тыс. куб. м. впервые с марта и продолжают расти на фоне сообщения о приостановке «Газпромом» поставок газа по «Северному потоку». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные лондонской биржи ICE.

По данным биржи, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF выросла до $2 862 за 1 тыс. куб. м.

Как отмечает агентство, с начала торгов общий рост стоимости газа составил почти 13%.

19 августа «Газпром» объявил, что приостанавливает поставки газа по «Северному потоку» с 31 августа по 2 сентября из-за технического обслуживания газоперекачивающего агрегата на компрессорной станции «Портовая» После этого сообщения цена газа на бирже в Европе превысила $2700.

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