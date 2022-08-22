Отечественные предприятия произвели рекордные 8,45 млрд тонн отходов в 2021 году

Российские предприятия в 2021 году произвели 8,45 млрд тонн производственных отходов, что стало рекордным показателем. Об этом пишет «Коммерсант», ссылаясь на данные аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

«Этот показатель на 21,5% превышает цифры за 2020 год, на 9% — за 2019-й. 60% отходов приходятся на угольную отрасль, 28,4% — на добычу металлических руд», — отметили в публикации.

Наибольший прирост отходов зафиксировали в Кемеровской области, где он составил более 873 млн тонн за год. Второе место у Красноярского края с результатом в 150,2 млн тонн. Замыкает тройку Бурятия, где зафиксировали прирост отходов за год в 83,3 млн тонн.

В публикации указали, что наименее «грязными» сферами в производстве по итогу 2021 года стали производство неметаллической минеральной продукции, водоснабжение и утилизация отходов.

В конце июля специалисты Красноярского научного центра СО РАН и их коллеги из других институтов создали новый метод переработки пластиковых отходов в углеводороды для нефтехимической промышленности.