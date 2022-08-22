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WSJ: цены на кофе в конце года могут взлететь из-за плохого урожая в Бразилии

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Depositphotos

Цена на кофе к концу года может серьезно вырасти из-за неурожая в Бразилии, которая является крупнейшим его производителем в мире. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В 2021 году плантации в Бразилии пострадали от засухи, а позже — от мороза. Из-за этого в этом году может быть только половина урожая зерен арабики. Эти прогнозы подтвердили представители кофейного кооператива Minasul, которые заявили, что смогут поставить лишь половину мешков от запланированного объема.

В публикации указали, что спрос на кофе в мире сильно растет уже второй год подряд. Однако его запасы оказались минимальными за последний век. Кроме того, цены на кофе продолжают расти. Например, в феврале 2022 года они достигли максимума за последние 10 лет, составив $2,58 за фунт. Позже цены упали до $2,23 за фунт, но до сих пор остаются высокими, по сравнению с прошлыми показателями за аналогичный период.

В конце мая «Интерфакс» писал, что стоимость кофе сорта арабика упадет ниже $2 за фунт к концу 2022 года в результате благоприятной погоды для урожая в Южной Америке.

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