Производитель обуви Crocs решил сменить оператора работы в России

Американский производитель и продавец обуви Crocs решил сменить оператора и схему работы в России ради открытия магазинов после приостановки деятельности в марте. Об этом пишет «Коммерсант».

Магазины обувного бренда Crocs в России, закрывшиеся в марте на фоне спецоперации на Украине, откроются под работой нового оператора — ООО «Клэр». При этом данная компания была зарегистрирована еще в мае 2022 года. По словам источника издания, все российские компании будут переданы под управление «Клэр» ради работы, как с партнерами, так и с точками по франшизе.

По словам одного из собеседников, компания Crocs не будет восстанавливать работу своего онлайн-магазина в России, который был закрыт еще в марте. Вместо этого продукция будет продаваться через другие площадки. Другой же источник издания в одном из онлайн-магазинов указал, что поставки продолжаются. При этом в Ozon, «Яндекс.Маркете» и Lamoda решили не комментировать этот вопрос.

Аналитики посчитали, что Crocs могли продать свой бизнес в России на рыночных условиях с возможностью выкупа. Это позволит американской компании возобновить поставки в Россию, при этом репутационные риски, при подобной схеме, будут снижены.

В середине августа «Коммерсант» писал, что новый владелец российского бизнеса сети Reebok, турецкий производитель одежды и обуви FLO Retailing, начал договариваться о продажах в России через маркетплайсы.