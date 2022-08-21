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Daily Mail: средний счет за электричество в Британии может вырасти до 6 тысяч фунтов

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Depositphotos

В апреле следующего года среднегодовой счет за электричество в Великобритании может вырасти до 6 тысяч фунтов, или 7,1 тысяч долларов, пишет Daily Mail со ссылкой на прогноз консалтинговой компании по вопросам энергетики Auxilione.

По информации газеты, в апреле среднегодовой счет за электричество для британцев вырос до рекордных 1,97 тысяч фунтов, или 2,4 тысячи долларов. Рост составил 54%. В октябре счет вырастет до 3,6 тысяч фунтов.

При этом, согласно опросу общественного мнения от компании Opinum, 40% респондентов признались, что не могут оплачивать счета или вынуждены сокращать жизненно важные расходы после октябрьского повышения цен.

Ранее The Daily Telegraph писал о том, что жителям Великобритании может грозить голод из-за экологической политики Лондона.

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