Минобороны Турции заявило, что четыре судна с сельхозпродукцией покинули Украину

Четыре судна с сельскохозяйственной продукцией покинули в воскресенье, 21 августа, украинские порты Южный, Одесса и Черноморск. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Министерство обороны Турции.

По данным Минобороны, судна доставляют 3,3 тыс. тонн продовольствия

Сухогруз Da Liang с 14 тыс. тонн сахарной свеклы направляется в южнокорейский порт Кунсан.

Filyoz осуществляет доставку 5 тыс. тонн растительного масла.

Также следуют в Турцию Kubrosli Y и сухогруз Foyle.

22 июля представители РФ, Турции, Украины и Организации Объединенных Наций (ООН) подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельхозпродукции с Украины. От Киева документ подписывал министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Также 12 августа Минобороны Турции передавало, что украинские порты покинули два сухогруза с сельхозпродукцией, один из них отправился в Иран.