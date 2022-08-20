Гутерриш объявил о работе ООН с США и ЕС над снятием препятствий для российского экспорта

Генсек ООН Антониу Гутерриш объявил о работе организации с США и ЕС над снятием препятствий для российского экспорта.

«Санкции (против РФ) не затрагивают продовольствие и удобрения. Но, конечно, частные компании подвергаются сдерживающему эффекту, есть ряд препятствий и сложностей, которые надо преодолеть. Они касаются перевозки, страхования и финансов», – сказал он.

«Могу сказать, что мы усердно работаем в сотрудничестве с США и ЕС с тем, чтобы мы смогли снять эти препятствия и это позволило осуществить то, что крайне важно для людей, в особенности в развивающихся странах», — цитирует генсека ООН Общественная служба новостей.