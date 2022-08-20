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В Греции заявили о завершении спустя 12 лет европейского надзора над экономикой страны

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Global Look Press

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что 20 августа страна официально вышла из режима усиленного европейского надзора над экономикой. Об этом он заявил в обращении к нации, которое транслировал телеканал ERT 1.

«Освобождение от усиленного надзора означает большую свободу действий на национальном уровне в отношении нашего экономического выбора», — сказал Мицотакис.

Он также подчеркнул, что это историческое событие для государства. Теперь в прошлом останутся «навязанные международными кредиторами непосильные налоги».

Теперь Греция переходит на простой постпрограммный мониторинг, который осуществляется также в отношении Ирландии, Испании, Кипра и Португалии.

Ранее ведущий аналитик анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Александр Шураков заявлял, что определенные сложности с долгом складываются у южно-европейских стран. Речь идет о Португалии, Италии, Греции и Испании. Несмотря на то, что доходность облигаций этих стран растет, повышение процентных ставок приведет к серьезному росту расходов при обслуживании долга, что также повысит давление на бюджет.

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