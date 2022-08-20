Глава МО Турции сообщил, что вывоз сельхозпродукции с Украины планируется наращивать

Глава турецкого Министерства обороны Хулуси Акар на пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем в стамбульском Совместном координационном центре сообщил, что с 1 августа из украинских портов было вывезено более 656,3 тыс. тонн зерна, а также о том, что Турция рассчитывает на рост экспорта, передает ТАСС.

«С 1 августа из трех украинских портов вывезено 656 тыс. 349 тонн зерновых, и мы рассчитываем, что экспорт сельхозпродукции будет расти», — сказал министр.

Чиновник добавил, что в вывозе зерновых задействовано 51 судно, из которых 27 вышли из портов Украины, а 24 направились для загрузки.

Также Акар выразил надежду, что зерновая сделка может стать моделью для урегулирования на Украине.

Ранее директор департамента международных организаций российского МИД Петр Ильичев рассказал, что российская сторона не находит необходимым привлекать третьи страны для сопровождения судов с зерном Украины.