Reuters: Россия третий месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай

Россия третий месяц подряд остается крупнейшим поставщиком нефти в Китай. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Отмечается, что импорт российской нефти в июле составил 7,15 млн т, что на 7,6% больше, чем годом ранее. Однако суточный уровень поставок (около 1,68 млн баррелей) оказался ниже показателей мая, когда он составил около 2 млн баррелей в сутки.

«С начала года импорт из России составил 48,45 млн т, что на 4,4% больше, чем в 2021-м», — сообщает агентство.

Также издание подчеркивает, что поставки в Китай из Анголы и Бразилии упали в годовом исчислении на 27% и 58% соответственно из-за закупок КНР нефти из России.

20 июля Reuters, ссылаясь на данные таможни КНР, сообщило, что Россия второй месяц подряд становится крупнейшим поставщиком нефти в Китай в июне на фоне рекордных поставок в мае. В июне импорт нефти из России в Китай составил 7,29 млн тонн, позволяя стране остаться в лидерах по поставкам данного топлива в страну. При этом данный показатель на 10% выше аналогичного периода прошлого года, но немного меньше, чем рекордные майские данные.