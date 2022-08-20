В Швейцарии горнолыжные курорты могут начать экономить электричество для подъемников

Власти Швейцарии, вероятно, попросят операторов сократить потребление электроэнергии на 20%, в результате под ограничения попадут горнолыжные курорты. Об этом сообщает The Independent.

Поясняется, что курортам, возможно, надо будет прекращать работу подъемников.

Издание пишет, что швейцарским горнолыжным курортам, предположительно, потребуется выключать снегоуборочное оборудование для экономии электроэнергии.

Тем не менее эксперты опасаются, что снизится доходы от туризма.

Генеральный директор компании Televerbier, управляющей подъемниками в швейцарском кантоне Вале, утверждает, что каждый франк, потраченный на абонементы на подъемники, приносит региону шесть франков.

Ранее стало известно, что в Германии изучают возможность использования трех АЭС для производства электричества.