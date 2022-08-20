Замглавы МИД Панкин: инфраструктуру СП-2 используют для газификации северо-запада России

Заместитель главы МИД России Александр Панкин заявил, что Москва подтверждает, что расположенную на территории страны инфраструктуру «Северного потока--2» используют для газификации регионов северо-запада РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Поэтому, если германская сторона чисто гипотетически примет решение о вводе в эксплуатацию этого газопровода, то в работу на данном этапе может быть включена только одна его нитка», — объяснил Панкин.

Также дипломат подчеркнул, что ЕС, в первую очередь в лице Еврокомиссии, давно осуществлял «подготовительную» работу против проекта трубопровода.

«Будут ли они готовы изменить свою позицию и при каких условиях, зависит от них, их избирателей...» — пояснил замглавы российского МИД.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав ЛНР и ДНР.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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