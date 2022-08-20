S&P повысило кредитный рейтинг Украины с «SD» до «ССС+»

Рейтинговое агентство S&P повысило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте до «CCC+/C» с «SD/SD», сообщается на сайте организации.

«S&P Global Ratings повысило долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги Украины в иностранной валюте «CCC+/C» с «SD/SD» и долгосрочный рейтинг выпуска реструктурированных валютных облигаций до «CCC+» с «D» <…>. Прогноз по долгосрочным рейтингам — стабильный», — говорится в сообщении.

Ранее международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings понизило долгосрочный суверенный рейтинг Украины в иностранной валюте с «CCC+» до «CC».

Как говорится в заявлении организации, прогноз по долгосрочному суверенному рейтингу негативный. В конце мая S&P понизило долгосрочный рейтинг Украины в иностранной валюте до уровня с «B-» до «CCC+» с негативным прогнозом.

На прошлой неделе международное рейтинговое агентство Fitch Ratings объявило о понижении долгосрочного рейтинга дефолта эмитента Украины в иностранной валюте с «CCC» до «C».