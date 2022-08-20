«Оператор ГТС Украины» заявил о возможности компенсировать поставки по «Северному потоку»

«Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) заявил, что перебои в работе газопровода «Северный поток — 1» можно компенсировать другими способами. Об этом сообщается на сайте ОГТСУ.

«Принимая во внимание регулярные перебои в работе «Северного потока — 1» в течение последних месяцев, а также объявленную остановку этого маршрута в конце августа, напоминаем вам о наличии альтернативных транзитных коридоров через Украину и Польшу», — сказано в заявлении оператора.

Ранее стало известно, что «Газпром» приостановит транспортировку газа по газопроводу «Северный поток» на трое суток. Единственный рабочий газоперекачивающий агрегат Trent 60 будет остановлен 31 августа на трое суток для проведения технического обслуживания и планово-предупредительных работ.

После окончания ремонтных работ транспортировка газа будет восстановлена до уровня 33 млн куб. м в сутки.