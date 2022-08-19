Германии предсказали социальный взрыв без российского газа

Германия столкнется с проблемой деиндустриализации и социальным взрывом из-за недостатка российского газа. Об этом сообщает Bloomberg.

По данным агентства, цены на топливо в Германии выросли более чем вдвое за два месяца, а прогнозируемая стоимость электроэнергии на год составляет €570 за мегаватт, по сравнению с €40 два года назад.

Отмечается, что российский газ обеспечивал работу немецких электростанций и заводов. В связи с резким уменьшением его поставок промышленность и бизнес в Германии окажутся под беспрецедентным давлением.

Кроме того, производство химической промышленности Германии уже в июне упало на 8%.

Как отмечает бывший управляющий директор Goldman Sachs Group Inc. Мартин Девениш, отрасли, вероятно, придется сократить зарплату и рабочую неделю сотрудникам.

«Назревают предпосылки для социального взрыва, и его риск недооценен», — цитирует его Bloomberg.

Ранее Reuters писало, что экономике Германии грозят мрачные перспективы.