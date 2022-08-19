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В Госдуме предложили оставить Эстонию без электроэнергии

Депутат Госдумы Морозов призвал прекратить поставки электроэнергии в Эстонию

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Депутат Госдумы от «Единой России» Олег Морозов заявил, что России нужно прекратить поставки электроэнергии Эстонии из-за антироссийской политики этой страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Надо «вырезать» Эстонию из энергетического партнерства с Россией и Белоруссией и полностью прекратить поставки ей электричества», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Эстония внесет предложение в Еврокомиссию (ЕК) о введении нового, восьмого пакета санкций против России.

С 18 августа Эстония ограничила въезд и выдачу виз россиянам с шенгенской визой. Ограничения также затронут выдачу эстонских виз россиянам. Теперь получить разрешение на въезд можно будет лишь для посещения близкого родственника, у которого есть гражданство или долгосрочный вид на жительство.

Что касается запрета на въезд для обладателей шенгенской визы, то власти Эстонии обещают пускать в страну только тех граждан России, которые получили соответствующую пометку в загранпаспорте от других государств — участников Шенгенского соглашения.

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