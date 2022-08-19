Украина частично снимает запрет на выезд мужчин за границу

Кабинет министров Украины разрешил с 1 сентября текущего года выезжать за границу мужчинам, являющимся представителями бизнеса, при соблюдении ряда условий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на министра экономики страны Юлию Свиреденко.

«Мы сегодня в кабмине приняли решение о том, что с 1 сентября бизнес, который платит официально зарплату, не имеет задолженности по налогам <...> 10% штатной численности, но не более десяти человек будут иметь возможность выезжать на срок до семи дней», — пояснила чиновница.

По ее словам, чтобы покинуть Украину, у предприятий, чьи работники хотят уехать, должна быть средняя зарплата свыше 500 долларов.

Данное решение принято, чтобы дать возможность представителям бизнеса участвовать в международных мероприятиях.

24 февраля президент России Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении военной спецоперации на Украине в ответ на просьбу о помощи от глав Луганской и Донецкой народных республик.

Решение о проведении операции стало причиной новых санкций против России со стороны США и их союзников.

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