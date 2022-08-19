CNBC: британцы сводят концы с концами из-за дорогой электроэнергии

Жители Британии сводят концы с концами из-за рекордной инфляции и подорожавшей электроэнергии. Об этом сообщает CNBC, ссылаясь на опрошенных финансистов и аналитиков.

В публикации указали, что во втором квартале 2022 года реальные доходы жителей Британии упали на 3%. При этом власти уже открыто заявляют о кризисе стоимости жизни. Вместе с этим британский энергорегулятор Ofgem решил повысить предельные цены на электроэнергию для населения.

По словам главы страховой компании Simply Business Алана Томаса, с ростом цен на энергию столкнулся малый и средний бизнес. Из-за этого приходится повышать цены на продукцию и услуги. Только это уже приводит к снижению спроса со стороны населения, так как люди просто стараются экономить и отказываются от лишних затрат.

17 августа на сайте Национальной статистической службы Соединенного Королевства сообщалось, что уровень инфляции в Великобритании в июле поднялся до 10,1%, что стало самым большим показателем с 1982 года.