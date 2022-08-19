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Генсек ООН Гутерриш призвал обеспечить выход на рынки продовольствия из России и с Украины

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Andrew Kelly/Reuters

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш во время посещения порта Одессы призвал обеспечить беспрепятственный выход на глобальные рынки продовольствия и удобрений из России и с Украины. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу ООН.

По словам генсека организации, экспорт еще больших объемов продовольствия и удобрений как из России, так и с Украины критически важен, чтобы в дальнейшем успокоить рынки и снизить цены на продукты. При этом он отметил, что то, что происходит в Одессе является «только видимой частью решения».

«Другая часть, которая также важна и которую мы защищаем, касается беспрепятственного доступа на глобальные рынки российских продовольствия и удобрений, в отношении которых санкции не вводились. Важно, чтобы власти всех стран и частный сектор сотрудничали в их возвращении на рынок», — сказал он.

Гутерриш подчеркнул, что без удобрений в текущем году может быть недостаточно продовольствия в следующем. Генсек ООН признался, что полностью привержен целям вернуть российское и украинское продовольствие на мировые рынки.

«Это получится, если только все стороны будут сотрудничать», — подытожил он.

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко рассказал, что Гутерриш в рамках своей поездки на Украину прибыл в порт Одессы. Накануне генеральный секретарь ООН посетил Львов, где встретился с президентами Украины и Турции Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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