Эстония намерена предложить ЕК восьмой пакет санкций против России

Эстония внесет предложение в Еврокомиссию (ЕК) о введении нового, восьмого пакета санкций против России. Об этом говорится на сайте эстонского МИД.

«Эстония хочет, чтобы восьмой пакет санкций включал расширенные санкции против России в экономическом, энергетическом и торговом секторах, а также чтобы под ограничения попали дополнительные физические лица и организации», — сказано в сообщении.

МИД Эстонии также предлагает ограничить поездки российских граждан в Европу. В пресс-релизе приводятся слова министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, который заявил, что Эстония работает над достижением консенсуса по всей шенгенской зоне.

С 18 августа Эстония ограничила въезд и выдачу виз россиянам с шенгенской визой. Ограничения также затронут выдачу эстонских виз россиянам. Теперь получить разрешение на въезд можно будет лишь для посещения близкого родственника, у которого есть гражданство или долгосрочный вид на жительство.

Что касается запрета на въезд для обладателей шенгенской визы, то власти Эстонии обещают пускать в страну только тех граждан России, которые получили соответствующую пометку в загранпаспорте от других государств — участников Шенгенского соглашения.