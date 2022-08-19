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FT: Ближневосточные страны получат дополнительные $1,3 трлн нефтяных доходов за четыре года

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Depositphotos

Ближневосточные страны до 2026 года могут получить дополнительные $1,3 трлн от продажи нефти. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на данные Международного валютного фонда (МВФ).

«Экспортеры нефти и газа на Ближнем Востоке получат до 2026 года такие дополнительные совокупные доходы по сравнению с прогнозами до событий на Украине», — отметил директор департамента Ближнего Востока и Северной Африки МВФ Джихад Азур.

По его словам, дополнительные доходы необходимо направить в инвестирование, например, в инновационные технологии, здравоохранение и зеленую энергетику.

В газете указали, что крупнейшими суверенными фондами благосостояния в мире являются госфонды Саудовской Аравии (PIF), Катара, Кувейта и ОАЭ. Они скупали доли в проблемных компаниях ради получения выгоды из постоянно меняющегося рынка. В итоге Саудовская Аравия вместе с другими странами, которые экспортируют нефть, будет одним из главных бенефициаров высоких цен на нефть. Кроме того, страна впервые с 2013 года отметит профицит бюджета в размере 5,5% ВВП.

16 августа агентство Bloomberg сообщило, что поставки нефти из России в Азию продолжают снижаться ниже показателей 2 млн баррелей в день, что стало минимальным с марта значением.

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