Anadolu: Европа может столкнуться с крупнейшим в истории газовым кризисом

Европейские страны предстоящей зимой могут столкнуться с крупнейшим в истории газовым кризисом. Об этом сообщает издание Anadolu.

В публикации отметили, что жители Европы в грядущий отопительный сезон могут столкнуться с сильнейшим энергокризисом. Однако проблемы с газом вызваны действиями самой Европы. По предварительным данным, уменьшение поставок топлива Россией под влиянием санкций лишь только усилит проблемы с голубым топливом.

Авторы статьи посчитали, что до начала спецоперации на Украине Европа получала из России до 40% от общего объема поставок газа. Затем поставки серьезно сократились. Например, в мае экспорт из России в Европу упал в два раза, до 41 млн кубометров в сутки. Кроме того, проблемы с «Северным потоком» до сих пор не разрешены, а взаимные обвинения российской и немецкой стороны все также продолжаются.

Эксперты рынка указали, что Европа должна перейти на альтернативные источники, в частности на сжиженный природный газ (СПГ). Кроме того, правительства европейских стран должны стимулировать к экономии газа, а малоимущих защитить прямой поддержкой.

16 августа аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев заявил, что кризис в еврозоне не имеет аналогов в истории. По его словам, жителям Евросоюза предстоит одновременно столкнуться с экономическими, энергетическими и продовольственными проблемами.