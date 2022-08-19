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Компания Siemens Energy предложила создать плейлист в Spotify для турбины «Северного потока»

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Wolfgang Rattay/Reuters

Немецкая компания Siemens Energy на своей странице в Twitter предложила создать плейлист в сервисе для прослушивания музыки Spotify для турбины, предназначенной для газопровода «Северный поток».

«Наша знаменитая турбина все еще не там, где она должна быть. Она стоит в одиночестве на нашей площадке в (городе) Мюльхайм-на-Руре. Давайте окажем бедняжке услугу и создадим плейлист в Spotify», — говорится в сообщении.

Пользователям Twitter предлагается выбрать композиции, которые в него войдут, в дополнение к уже выбранной компанией песне «So Lonely» группы The Police.

Глава Федерального сетевого агентства (регулятор ФРГ) Клаус Мюллер заявил в недавнем интервью агентству Bloomberg, что в случае прекращения российских поставок Германии хватит газа менее чем на три месяца. Он также предупредил, что в стране могут ввести нормированное потребление газа или определить приоритетные отрасли экономики, которые будут получать голубое топливо вперед других.

Проблемы ФРГ с поставками российского газа начались после того, как Канада ввела в июне очередные санкции против России. Из-за них на ремонте в Канаде застряла турбина «Северного потока — 1», что вынудило «Газпром» 14 и 15 июня постепенно ограничить работу газопровода, что привело к сокращению поставок до 67 млн куб. м в сутки (около 40% от максимальной мощности). Власти Германии договорились с Канадой, что для обхода санкций сначала заберут турбину себе, а потом уже передадут ее России. В настоящее время турбина находится в Германии, однако «Газпром» ее до сих пор не получил.

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